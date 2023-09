Stiri pe aceeasi tema

- Managerul Institutului de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” din Bucuresti, dr. Beatrice Mahler, a atras atentia ca cei care fumeaza cel putin un pachet de tigari pe zi, de aproximativ 20 de ani, ar trebui sa isi faca o analiza cu Computerul Tomograf (CT) la torace. Ea a subliniat ca nu sunt de neglijat…

- Managerul Institutului de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” din Capitala, dr. Beatrice Mahler, a tras un semnal de alarma privind folosirea tigarilor electronice (vapatul) de tot mai multi oameni. Potrivit medicului, acest lucru poate duce la afectiuni severe, la forme de pneumonie care ar puta necesita…

- Aproape 700 de cazuri de cancer pulmonar au fost diagnosticate in primele 6 luni ale acestui an, la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, iar 61,39% dintre acestea, cu metastaze, atrage atenția dr. Beatrice Mahler, managerul spitalului.

- Marti si miercuri vor fi cele mai calduroase zile de pana acum din aceasta vara, iar temperaturile resimtite vor fi cu pana la 10 grade Celsius mai mari fata de cele masurate in conditii standard la umbra, a declarat, luni, directorul general al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), Elena…

- Procurorii DIICOT – Structura Centrala au efectuat, azi, 23 de percheziții in județul Ilfov și in București. Perchezițiile vizeaza infracțiunile de: constituire a unui grup infracțional organizat, inșelaciune in forma continuata cu consecințe deosebit de grave, tainuire. In cursul anului 2021, asociatul…

- Locuitorii din 12 comune din județul Bacau se vor putea testa gratuit in vederea depistarii TBC-ului și a altor 14 tipuri de afecțiuni pulmonare. Caravana mobila a Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București va parcurge, in perioada 3 – 28 iulie, localitațile unde in anii precedenți…