Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul judetului Ilfov, Daniel Zamfir, a anuntat restricții in 13 localitați din județ, unde vor fi inchise restaurantele, cafenelele și cluburile. In aceste localitați rata incidenței a depașit 1,5 cazuri COVID la mia de locuitori, informeaza Hotnews.Prefectul judetului Ilfov, Daniel Zamfir, a precizat…

- ​Pacientul care a murit aseara de COVID-19 la Institutul „Marius Nasta” din Bucuresti, ale carui rude au urcat pe ferestrele spitalului si au incercat sa sparga geamurile la aflarea vestii, avea 40 de ani si suferea de obezitate morbida, a explicat vineri managerul spitalului, medicul Beatrice Mahler.

- Epidemia de COVID-19 in tara noastra se afla intr-o zona de platou, ceea ce arata ca foarte mare parte din populatie a inteles ca este necesara purtarea mastii de protectie si pastrarea distantei sociale, spun specialistii. Managerul Institutului de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” din Bucuresti, Beatrice…

- ”Noi inca din luna iunie pregatisem niste reguli pentru deschiderea restaurantelor, avand atunci in plan ca la 1 iulie sa deschidem si restauratele. Avand in vedere evolutia nu s-a mai putut face acest lucru. Regulile raman aceleasi: regulile de distantare intre mese, reguli de distantare la masa. Discutiile…

- Cand se redeschid restaurantele. Orban: ”Se va termina sezonul estival și oamenii nu mai pot sta pe terase odata cu scaderea temperaturii” Ludovic Orban a anuntat ca a solicitat o evaluare a specialistilot din grupul tehnic privind redeschiderea restaurantelor. Premierul a adăugat că…

- Medicul și-a exprimat ingrijoarea cu privire la situația actuala care pune foarte mare presiune pe sistemul de sanatate de pe tot teritoriul țarii. La Institutul "Marius Nasta" din București, pe masura ce un pat ramane liber, este imediat ocupat de un alt pacient internat cu virusul COVID-19. Beatrice…

- Exista mult mai multe cazuri de COVID-19 decat cazurile raportate, spune dr. Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București. In estimarea medicului, in prezent sunt, in realitate, cam 2.000 de cazuri noi pe zi. „Eu aș inmulți cu 2 sau 3 numarul de cazuri…

- Le Monde și The Guardian scriu despre decizia Curții Constituționale privind carantina, preluand semnalele de ingrijorare trimise de oficialii Guvernului, intr-un moment in care numarul de noi cazuri COVID crește, iar pacienții se externeaza.Simptome? Testat pozitiv pentru Covid-19? Spitalizat? Nicio…