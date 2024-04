Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Bucuresti fac, miercuri, 15 perchezitii in Capitala si in judetele Ilfov, Giurgiu si Mehedinti si pun in aplicare 26 de mandate de aducere si citatii, intr-un dosar care vizeaza incidentele dintre suporteri din 8 martie, de la meciul dintre Dinamo si UTA. Mai exact, sunt vizati suporteri…

- 19 mandate de percheziție domiciliara și 28 de mandate de aducere sunt puse in aplicare, joi, in București și județele Ilfov, Prahova și Iași, pentru destructurarea unei grupari care acționa cu violența.

- Ministrul Justiției Alina Gorghiu a transmis, joi, ca saptamana viitoare va efectua o vizita la Roma pentru a purta discuții cu omologul italian despre cooperarea romano-italiana din justiție. Ministrul Alina Gorghiu, vizita la Roma. Discuții importante despre cooperarea romano-italiana in justiție…

- Politistii mureseni, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mures, efectueaza, joi dimineata, 60 de perchezitii in 15 judete si in municipiul Bucuresti, intr-un... The post 60 de perchezitii in 15 judete, printre care și in vestul țarii, intr-un dosar de evaziune…

- Politistii de investigare a criminalitatii economice Neamt au efectuat trei perchezitii domiciliare in Bucuresti si Giurgiu in cadrul unui dosar penal privind infractiunile de constituire a unui grup infractional organizat si obtinere ilegala de fonduri cu un prejudiciu de aproape 1,1 milioane lei,…

- O firma din Argeș și alta din București sunt cercetate pentru evaziune fiscala in forma continuata. Joi, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Argeș, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, au desfașurat 6 percheziții in…

- La primele ore ale dimineții, polițiștii Serviciului de Investigarea Criminalitatii Economice Argeș, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Argeș, au pus in aplicare 18 mandate de percheziție domiciliara, pe raza a trei județe, in vederea administrarii de probatoriu…

- Alerta maxima in Bucuresti si Ilfov. Hotii care au furat pistolul unui fost ofiter SRI sunt in continuare liberi, iar arma, de negasit. Anchetatorii verifica imagini filmate de zeci de camere de supraveghere si ii audiaza pe toti apropiatii victimei. Politistii merg pe varianta unei spargeri la pont.…