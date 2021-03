Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Beatrice Mahler a precizat luni,la B1 TV, ca secția de Terapie Intensiva de la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din Capitala „este plina in acest moment”, iar acest lucru și tulpina britanica, „care circula deja de ceva timp in Romania”, ii lasa impresia ca al treilea val pandemic…

- Dr. Beatrice Mahler, managerul Institutului „Marius Nasta” din București, crede ca in Romania a ajuns deja valul trei al pandemiei. Medicul aduce ca argument situația constatata in ultimele zile in spital, ca urmare a creșterii din nou a numarului de persoane internate. Spitalele Covid din Capitala…

- Panica in noaptea de duminica spre luni la Institutul ”Marius Nasta”, din Capitala. O degajare de fum la unitatea mobila ATI a dus la alertarea echipelor de intervenție. Pompierii au ajuns rapid la fața locului cu opt autospeciale de stingere.

Lui Barton Williams i se administrase ambele doze de vaccin fara sa stie ca fusese infectat. Barton Williams in varsta de 36 de ani, era chirurg ortoped la un spital din America.

- La Spitalul Clinic de Urgența „Sf. Ioan” București sunt 11 pacienți in stare stabila. La Spitalul Universitar de Urgența din București sunt 5 pacienți, dintre care 4 in stare stabila și unul intubat la ATI. La Spitalul Universitar de Urgența „Elias” sunt 6 pacienți in stare stabila. La Spitalul de Boli…

- Mai mult de 400 de persoane s-au vaccinat, luni, la Institutul ”Marius Nasta” din Bucuresti. Managerul spitalului, Beatrice Mahler, a declarat ca nu au fost semnalate reacții adverse. „A fost o zi in care am vaccinat mai multi decat ne-am asteptat ca vor fi pe liste. Toata lumea a primit doza de vaccin,…

- Managerul Spitalului ”Marius Nasta”, din Capitala, Dr. Beatrice Mahler, susține ca sunt multe cazuri in care membrii aceleiași familii nu se imbolnavesc, deși stau in aceeași casa. Principalul motiv este diferența de sistem imunitar, dar exista și persoane in corpul carora celulele macrofage neutralizeaza…