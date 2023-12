Stiri pe aceeasi tema

- In seara aceasta, incepand de la ora 18:00, pe Youtube, și de la ora 19:00, pe site-ul Puterea.ro, la Dialogurile Puterii il avem invitat pe doctorul Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului Național de Boli Infecțioase ”Prof. Matei Balș”. „Am spus la un moment dat, așa, cumva in gluma,…

- Prof. univ. dr. Monica Luminos, șefa departamentului Pediatrie din cadrul Institutului Național de Boli Infecțioase ”Matei Balș”, a declarat pentru ziarul Puterea ca toate secțiile sunt ocupate cu copii diagnosticați cu rujeola, in condițiile in care inca nu am ajuns la varful epidemiei. In aceste zile,…

- Fostul director al Spitalului Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, Anatol Ciubotaru, califica intenția Ministerului Sanatații de a comasa Spitalul de Boli Infecțioase „Toma Ciorba” cu Spitalul de Dermatologie din or. Codru, drept „analfabetism absolut”. „Nu este o logica medicala”, a declarat cardiochirurgul,…

- Un magistrat din Marea Britanie a respins apelul depus de redacția ziarului Daily Mail, care incerca sa incheie acțiunile legale inițiate de Prințul Harry și cantarețul Elton John. Hotararea Inaltei Curți de la Londra deschide calea catre un proces intr-una dintre numeroasele cauze lansate de fiul cel…

- Incepand de anul viitor, cateva milioane de pensionari vor ramane fara ajutorul acordat de stat in 2023, a anunțat premierul Marcel Ciolacu. Șeful Executivului a raspuns, astfel, intrebarilor venite din partea presei cu privire la viitorul ajutoarelor one-off. „Nu. One-off-ul a fost pentru ca am luat…

- Automecanica Mediaș lanseaza primul autobuz electric produs in Romania, la cea mai mare expoziție internaționala din domeniul autobuzelor și autocarelor de la Bruxelles. Prototipul este expus la Busworld Europe, cea mai mare expoziție internaționala din domeniul autobuzelor și autocarelor, se arata…

- Isabelle Adjani trebuie sa se prezinte in fața justiției. Actrița este citata la data de 19 octombrie a.c. la tribunalul de corecție din Paris pentru frauda fiscala și albirea banilor. Actriței i se reproșeaza ca nu a declarat o importanta donație din partea unui anume Mamadou Diagna Ndiaye. De asemenea,…

- Institutul National de Sanatate Publica a informat ca, in saptamana 25 septembrie – 1 octombrie, au fost confirmate 79 de cazuri cu varianta Omicron a SARS-CoV-2, din care noua sunt variante de interes. Potrivit INSP, pana in prezent au fost confirmate 206 cazuri cu sub-varianta BA.2.75, 567 cazuri…