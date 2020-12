Stiri pe aceeasi tema

- Douazeci de migranti din Afganistan, Albania, Siria si Irak au fost prinsi, in ultimele 24 de ore, incercand sa iasa ilegal din tara prin judetul Arad, ascunsi intr-un camion, mergand pe jos pe marginea drumului sau cu alte mijloace de transport, dar fara sa aiba documente. Potrivit unui comunicat de…

- In ultimele 24 de ore, in urma unor actiuni desfasurate de politistii de frontiera aradeni pe linia migratiei ilegale, au fost depistati douazeci de cetateni din Afganistan, Albania, Siria si Irak, care intentionau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. In data de 08.12.2020, in jurul orei 11.30, la…

- Doua grupuri de migranti au fost depistate incercand sa treaca ilegal granita pe la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, unul dintre acestea, format din tineri din Afganistan, fiind descoperit in timp ce se deplasa pe jos pe langa coloana de camioane care asteptau la granita. Potrivit unui…

- Doua grupuri de migranti din Siria si Irak au incercat, in noaptea de joi spre vineri, sa treaca ilegal granita in Ungaria, prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, folosind documente de identitate bulgaresti. Potrivit unui comunicat de presa transmis de Politia de Frontiera Arad, primul…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Bors II si Nadlac II au depistat 17 cetateni din Afganistan si Pakistan, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in automarfare incarcate cu marfuri diverse. * In data de 05.11.2020,…

- Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Oradea au depistat șase cetațeni din Afganistan, Palestina și Siria care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, cu scopul de a ajunge in state din vestul Europei. In data de 12.10.2020, in jurul…

- Doua grupuri de migranti, in total 25 de persoane, care urmau sa iasa ilegal din tara prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II au fost oprite de autoritati, in ultimele 24 de ore. In noaptea de miercuri spre joi, politistii de frontiera aradeni au verificat, la iesirea din tara, un TIR condus…

- Peste 50 de migranti sirieni si palestinieni au fost prinsi, luni dimineata, incercand sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un camion si un microbuz de marfa, ei fiind prinsi la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II. La acest punct s-a prezentat, pentru iesirea din tara, un…