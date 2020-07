Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile au distrus o portiune dintr-un baraj din estul Chinei, unde apele au atins un nivel critic, a relatat luni presa, in contextul in care tara se confrunta cu precipitatii record, informeaza AFP potrivit Agerpres. Centrul si estul Chinei au fost afectate din iunie de ploi torentiale si…

- Un seism cu magnitudinea 5,7 grade a lovit provincia Bingol din estul Turciei, provocand conform primului bilant provizoriu trei raniti, au anuntat oficiali locali citati de AFP potrivit Agerpres. Prabusirea a trei turnuri de observatie a provocat ranirea a trei membri ai serviciilor de securitate,…

- Administratia Bazinala de Apa (ABA) Banat deruleaza prin programul de investitii in anul 2020, obiectivul de investitii “Amenajare rau Bega si afluenti pe sectorul Curtea -Valea lui Liman, judetul Timis”. Lucrarile hidrotehnice propuse sunt amplasate in bazinul hidrografic Bega, in albia minora a cursurilor…

Miloacele de transport in comun de pe liniile 11, M11, 14, M14 si 18 vor circula deviat, incepand de astazi (28 mai), din cauza lucrarilor la carosabil...

- Cel mai mare spital din sud-estul țarii, spitalul din Galați, are o stație moderna de sterilizare a echipamentelor medicale. Investiția, de peste un milion de lei, este de la bugetul județului, anunța MEDIAFAX.Presedintele Consiliului Judetean Galati, Costel Fotea, a anuntat ca incepand de…

- Masurile de relaxare instituite de Guvern dupa cele doua luni in care Romania a fost in stare de urgența trebuie respectate inclusiv de turiștii care vor dori sa faca drumeții montane. Pentru a evita o serie de probleme care ar putea aparea, conducerea Serviciului Salvamont Suceava a emis o serie ...

- Unul dintre cele mai cunoscute trasee turistice din Muntii Gutai, varianta satul Breb - Creasta Cocosului - Cavnic - Mara a fost marcat si curatat de membrii Salvamont Maramures, a declarat marti, pentru AGERPRES, directorul institutiei, Dan Benga. "A fost o munca intensa si cu intreaga…

- Sfarșitul de saptamana a fost unul intens pentru salvatorii montani angajați și voluntari ai SPJ Salvamont Maramureș. S-a lucrat in echipe pe mai multe trasee. Atat sambata, cat și duminica echipa Salvamont formația Cavnic a lucrat pe traseele Cruce Roșie Breb – Creasta Cocoșului, Banda Roșie Pasul…