Stiri pe aceeasi tema

- O copila de doar 6 ani și o adolescenta de 17 ani se numara printre persoanele care au decedat in ultimele 24 de ore, in Romania, in urma infectarii cu COVID-19. Ambele aveau și alte probleme de sanatate.

- Oana Pellea facut public faptul ca a primit rezultat pozitiv la testul PCR pentru depistarea COVID-19. De altfel, actrița anunțase saptamana trecuta, cu doar cateva zile inainte de un spectacol in care ar fi trebuit sa joace, la Bulandra, ca a decis sa se izoleze, preventiv, explicand motivele pentru…

- Situație ingrijoratoare in Romania din cauza noului coronavirus! Tot mai multe persoane infectate cu SARS-CoV-2, virusul care a dat peste cap intreg globul pamantesc, au fost rapuse, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a le salva viața. In urma cu doar cateva ore, doua tinere, in varsta de…

- Tot mai multe vedete vaccinate cu ambele doze anunța ca s-au infectat cu virusul SARS-COV-2! In cazul unora, este vorba chiar de o recidiva a bolii, ele mai fiind infectat inainte de a se vaccina. De data asta, Monica Anghel a anunțat ca și ea a contractat virusul, chiar daca are chiar și…

- Alte 323 de cazuri de COVID-19 au fost raportate in Romania in ultimele 24 de ore, in urma a 27.134 de teste, conform datelor oficiale transmise duminica. In total, de la debutul pandemiei, au fost raportate 1.087.223 de imbolnaviri. In ultima zi s-au inregistrat șase decese, in timp ce la terapie intensiva…

- OFICIAL| 323 cazuri noi și 6 decese, in Romania, in ultimele 24 de ore: 112 de oameni internați la ATI OFICIAL| 323 cazuri noi și 6 decese, in Romania, in ultimele 24 de ore: 112 de oameni internați la ATI Duminica, 15 august 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei…

- In cursul dimineții de astazi, 15 august 2021, au mai fost confirmate inca 6 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 34.348. In intervalul 14.08.2021 (10:00) – 15.08.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 6 decese ( 2 barbați și 4 femei), ale unor pacienți infectați…