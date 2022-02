Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a anunțat ca țara noastra este pregatita sa primeasca 500.000 de refugiați ucraineni, guvernul roman a anunțat ca incepe ridicarea a doua tabere. Astfel, la Sighet și Siret au fost deja instalate primele corturi.

- In județul Suceava pot fi operaționalizate mai multe tabere mobile pentru cazarea refugiaților din Ucraina. Prefectul Alexandru Moldovan a declarat, prin telefon, la Radio Top: „Sintem pregatiți sa operaționalizam trei tabere in acest moment. In gestiunea ISU Suceava avem 3 tabere mobile. Aveam una…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența al județului Suceava intrunit in ședința extraordinara online a hotarat inaintarea unei solicitari catre Departamentul pentru Situații de Urgența și Inspectoratul General pentru Situații de Urgența privind dislocarea in sprijin in zona de competența a Inspectoratului…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a declarat marti, la Antena 3, ca Romania trimite medicamente in Ucraina la cererea guvernului ucrainean si se pregateste pentru a primi refugiati. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Doi medici din Ucraina fac zilnic naveta la Siret, unde lucreaza atat la Compartimentul de Primiri Urgențe al Spitalului Orașenesc de Boli Cronice, cat și la centrul de vaccinare anticovid, de la Casa Culturii. Managerul spitalului, Sorin Haraseniuc, a declarat ca este vorba de doctorii Arcadie ...