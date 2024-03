Timpi mari de aşteptare la principalele puncte de trecere a frontierei pentru transportatorii de mărfuri Aglomeratia de la granita cu Ucraina din vama Halmeu ramane la cote mari, sute de TIR-uri asteptand aproximativ doua zile si jumatate sa treaca din Romania in tara vecina. Reprezentantii Politiei de Frontiera au explicat ca timpii de asteptare au crescut dupa protestele din Polonia, iar transportatorii de marfa ucraineni si-au reconfigurat traseele prin Romania. Timpi mari de asteptare pentru transportatorii de marfuri care ies din tara – intre trei si sase ore – se inregistreaza si in vamile Calafat, Isaccea, Albita si Siret. Pe sensul de intrare in Romania, camionagii au de asteptat intre o… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sute de TIR-uri asteapta sa treaca din Romania in Ucraina prin vama Halmeu, timpul de asteptare fiind, marti, de aproximativ 60 de ore, adica doua zile si jumatate, informeaza aplicatia Inspectoratului General al Politiei de Frontiera (IGPF). The post COZI IMENSE Timp de așteptare de 60 de ore in vama…

- Sute de TIR-uri asteapta sa treaca din Romania in Ucraina prin vama Halmeu, timpul de asteptare fiind, marti, de aproximativ 60 de ore, adica doua zile si jumatate, informeaza aplicatia Inspectoratului General al Politiei de Frontiera (IGPF).

- Sute de TIR-uri asteapta sa treaca din Romania in Ucraina prin vama Halmeu, timpul de asteptare fiind, luni dimineata, de aproximativ 30 de ore, conform aplicației Inspectoratului General al Politiei de Frontiera (IGPF), informeaza Agerpres.

- Sute de TIR-uri asteapta sa treaca din Romania in Ucraina prin vama Halmeu, timpul de asteptare fiind, luni dimineata, de aproximativ 30 de ore, informeaza aplicatia Inspectoratului General al Politiei de Frontiera (IGPF), conform Agerpres. Potrivit sursei citate, pe sensul de iesire la camioane…

- Peste 350 de TIR-uri asteapta sa treaca din Romania in Ucraina prin vama Halmeu, iar timpul de asteptare este de 20 de ore, punctul de trecere fiind aglomerat din cauza protestelor din Polonia si a reconfigurarii traseelor, informeaza, sambata, Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF)…

- Ucraina planuiește o ruta suplimentara pe Dunare pentru a crește exporturile la nivelurile de dinainte de razboi, deoarece conflictul cu Polonia cu privire la livrarile de produse agricole blocheaza granița terestra cu Uniunea Europeana, transmite Bloomberg.

- Camioanele care intra in țara pe la Siret și Calafat trebuie sa aștepte doua ore, potrivit Poliției de Frontiera.Timpul de așteptare pentru camioanele care intra in țara pe la vamile Siret și Calafat este de doua ore, din cauza numarului mare de mijloace de transport prezente la control, potrivit…

- Traficul autoturismelor la granita Romaniei se desfasoara in conditii normale la ora 7:00. Sunt insa blocaje mari la iesirea din tara a camioanelor, in special la frontierele cu Bulgaria, Republica Moldova si Ucraina. Astfel, soferii sunt nevoiti sa astepte cinci ore la Calafat, Giurgiu, Isaccea, Sculeni…