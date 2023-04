Stiri pe aceeasi tema

- Anna și Lucy DeCinque se considera „cele mai identice gemene din lume” și fac orice ca sa demonstreze acest lucru. Cele doua femei sunt logodite cu același barbat, merg la baie in același timp și au același job, scrie Insider. Cele doua surori gemene apar in reality-show-ul „Surori extreme”, difuzat…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, vineri, la Pitesti, ca actuala coalitie de guvernare poate continua si dupa anul 2024. Oficialul susține ca a inteles mesajul partenerilor de guvernare cu privire la un eventual tandem pentru urmatoarele alegeri, in care, sustine el, se va merge separat.…

- Rata anuala a inflatiei a crescut usor in luna februarie la 15,5%, dupa ce coborase in ianuarie la 15,1%, deși estimarile analiștilor aratau ca inflația a ajuns la un plafon și va incepe sa scada.

- Știi ca nu multor barbați le place sa-și afișeze sentimentele. Pentru unii, e un adevarat teren minat, e dificil sa spuna te iubesc sau mi-a fost dor de tine. Dar acest lucru nu inseamna ca nu țin la partenerele lor și ca nu vor sa le faca fericite. Chiar din contra. Ce trebuie tu sa ințelegi este ca…

- Un șofer din Arad a avut parte de o surpriza neplacuta. Mașina i-a fost vandalizata, iar in rezervorul mașinii se afla zahar in loc de carburant. Incidentul a avut loc in noaptea de sambata spre duminica, cand mașina unui barbat din Arad a fost vandalizata de catre un trecator. Din fericire pentru…

- Cher a atras atenția cu cea mai recenta apariție a ei, care a avut loc zilele trecute, in Beverly Hills. Artista, care are 76 de ani, a fost surprinsa la brațului iubitului ei. Are o relație cu Alexander Edwards, 36 de ani. Indragostiții au fost pozați de paparazzi chiar dupa ce au luat o cina romantica…

- O companie din SUA iși platește angajații cu vechime de cel puțin 10 ani sa-și ia o vacanța de 2 luni. Oamenii spun ca acest lucru i-a facut sa-și regaseasca pasiunea pentru munca lor, relateaza Insider. Stoltz, o companie de marketing din statul american Idaho, le da și un bonus de 1.000 de dolari…