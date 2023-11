Stiri pe aceeasi tema

- DE NECREZUT Un barbat, in varsta de 30 de ani, din comuna Zorleni, a ajuns cercetat de politisti, pentru infractiunea de amenintare a tatalui sau cu moartea si nerespectarea masurilor dispuse prin ordinul de protectie provizoriu! Mai precis, pe 14 noiembrie, ora 17.00, politistii Sectiei 3 Politie Rurala…

- ULTIMA ORA… Pompierii și echipe ale frunizorului de gaze au intervenit in comuna Muntenii de Jos, in apropierea pensiunii Everest, pentru a limita pericolul unei posibile explozii. Și asta dupa ce un autoturism implicat intr-un accident rutier a parasit carosabilul și a lovit o conducta de gaz. Conform…

- ACCIDENT GRAV… O ciocnire destul de violenta intre doua mașini, a avut loc in zona comunei Perieni. Cei doi șoferi sunt o femeie de 67 de ani și un barbat de 49 de ani. La accident au fost trimise doua autospeciale – un echipaj EPA de la ISU Vaslui și o Ambulanța SAJ Vaslui – […] Articolul Doua mașini…

- GRAV… Un tanar in varsta de 18 ani a fost accidentat grav in aceasta dupa-amiaza, prinzandu-și piciorul intr-o balotiera. In urma apelului la 112, spre locul accidentului s-a deplasat un echipaj al SAJ Vaslui, substația Huși, pacientul fiind gasit conștient și cooperant. “La Gura Vaii, com. Stanilești,…

- UPDATE 3: Astazi, 6 octombrie, ora 12.56, Poliția Municipiului Barlad a fost sesizata, prin apel 112, cu privire la faptul ca, in localitatea Badeana, comuna Tutova, pe drumul european DE 581, s-a produs un eveniment rutier, in care au fost implicate doua autoturisme. In urma primelor cercetari efectuate,…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in dreptul cladirii de birouri Ideo. Au fost implicate doua autospeciale de politie de la sectia Miroslava, ambele fiind avariate. In urma incidentului una dintre ele a fost proiectata in sant. COMUNICAT IPJ: In aceasta dimineața, 28 septembrie a.c.,…

- Actorul și producatorul Billy Miller, cunoscut mai ales pentru rolul lui Billy Abbott din lunga telenovela americana „Tanar și neliniștit“, a murit la varsta de 43 de ani, informeaza CNN. Managerul lui Miller a confirmat duminica vestea morții lui Miller intr-o declarație pentru Variety. „Actorul se…

- Un tanar de 20 de ani a fost injunghiat mortal la o petrecere de majorat care a avut loc in judetul Iasi, scrie news.ro. Alti doi tineri au ajuns in stare grava la spital. ACTUALIZARE 15.35 Reprezentantii Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi au informat ca autorul omorului a fost identificat si retinut…