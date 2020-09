Stiri pe aceeasi tema

- Treisprezece clase de la unitati de invatamant din judetul Constanta vor trece la scenariul 3 de functionare, adica la cursuri exclusiv online, dupa ce au aparut cazuri de Covid-19 la elevi si cadre didactice. Prefectura Constanta a transmis, joi seara, printr-un comunicat de presa, ca prefectul…

- Un numar de 313 unitați de invațamant desfașoara cursuri sau activitați in scenariul roșu, online, informeaza, joi, Ministerul Educației și Cercetarii. Astfel, este inregistrata o noua creștere a...

- Autoritatile din judetul Dambovita au decis modificarea scenariului de functionare in privinta mai multor unitati de invatamant, in urma solicitarilor Consiliilor de Administratie ale unitatilor didactice si a analizelor Directiei de Sanatate Publica cu privire la situatia COVID-19.

- Inceput de saptamana cu mai puțini elevi in școli! In Capitala și mai multe județe din țara s-a luat fie masura izolarii elevilor din cate o clasa, fie trecerea intregii unitați de invațamant in sistem online.

- Doua clase si o grupa de la o gradinita din Constanta trec la scenariul trei de functionare si anume cursuri exclusiv online dupa ce au avut cate un elev confirmat cu COVID-19, respectiv un cadru didatic. Masura este valabila pana pe data de 2 octombrie.

- Un numar de 305 de unitați de invațamant din țara desfașoara cursuri potrivit scenariului roșu, online, a informat, luni Ministerul Educației și Cercetarii. De la ultima informare, vineri,...

- Prin urmare, vor trece din scenariul 2, in scenariul 3, trei clase a III-a din Scoala Gimnaziala nr. 29 „Mihai Viteazul" Constanta, respectiv doua clase a II-a din Scoala Gimnaziala nr. 8 Constanta. "Modificarile au venit ca urmare a infectarii cu SARS-CoV-2 a unui cadru didactic, care preda in ambele…

- Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența a decis in urma ședinței de la la Prefectura Capitalei ca 18 unitați de invațamant din București sa ramana inchise și sa-și desfașoare cursurile exclusiv online. Conform Digi24 , 18 școli ar urma sa se deschida conform scenariului roșu, iar alte 595 de…