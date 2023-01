Două sălăjence, cercetate penal pentru folosirea unui minor în scop de cerșetorie Luni, 30 ianuarie a.c., polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Zalau, au desfașurat acțiuni pe linia prevenirii și combaterii faptelor de vagabondaj și cerșetorie, pe raza municipiului Zalau. Cu aceasta ocazie, intre orele 10.30 – 13.00, in parcarea unui supermarket din municipiul Zalau, au fost depistate doua salajence de 20, respectiv 37 de ani, in timp ce apelau in mod repetat la mila clienților magazinului pentru a cere ajutor material sau pentru a obține foloase patrimoniale, folosindu-se in acest scop de prezența unor minori cu varsta de un an. Fața de cele doua femei,… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

Sursa articol si foto: Ztv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 28 Ianuarie a.c., in intervalul orar 06.00 – 22.00, polițiștii Secției nr. 8 Poliție Rurala Sarmașag impreuna cu polițiștii Serviciului de Ordine Publica din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Salaj au desfașurat o acțiune pe raza de competența a secției, pentru prevenirea si descurajarea…

- Miercuri, 11 Ianuarie a.c., la ora 14.18, pe D.N. 1F, in localitatea salajeana Panic, un tanar de 23 de ani, din comuna Crișeni, in timp ce conducea un autoturism pe direcția Zalau – Hereclean, nu a pastrat o distanța corespunzatoare fața de autoturismul care circula in fața sa. Astfel, a acroșat autoturismul…

- Vineri, 6 ianuarie a.c., la ora 01.20, polițiștii Biroului de Ordine Publica pentru Mediul Urban din cadrul Poliției Municipiului Zalau au fost sesizați de o femeie sa intervina la un scandal in familie, pe strada 22 Decembrie 1989, din municipiul Zalau. Polițiștii s-au deplasat imediat la fața locului,…

- Marți, 3 ianuarie a.c, la ora 17.20, Inspectoratul de Poliție Județean Salaj a fost sesizat prin SNUAU 112 ca, intr-o locuința din municipiul Zalau, a fost gasit de catre familie un copil in stare de inconștiența. La fața locului s-au deplasat cu operativitate polițiștii de investigații criminale din…

- In preajma sarbatorilor, polițiștii salajeni au ales sa faca un dar neprețuit, oferit din inima – au donat sange pentru a salva vieți! Pentru ca nevoia de sange este permanenta, in aceata dimineața, 9 decembrie a.c., șapte polițiști de proximitate din cadrul Biroului de Ordine Publica – Poliția Municipiului…

- Miercuri, 7 decembrie a.c., la ora 22.53, pe Bulevardul Mihai Viteazu din municipiul Zalau, polițiștii Biroului de Ordine Publica din cadrul Poliției Municipiului Zalau au depistat in trafic un barbat de 29 de ani, din Șimleu Silvaniei, in timp ce conducea un autoturism. In urma testarii preliminare…

- La data de 13 noiembrie a.c., polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Zalau au depistat in trafic un autoturism, al carui conducator a refuzat sa se supuna prelevarii de mostre biologice. Conducatorul auto, un barbat de 39 de ani, din comuna Bucumi, a fost oprit in trafic in timp…

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Calarași au reținut un barbat pentru folosirea unor minori in scop de cerșetorie. In perioada iulie – noiembrie a.c., la diferite intervale de timp, o femeie, in varsta de 25 de ani, cu ajutorul concubinului sau, in varsta de 29 de ani, folosindu-se de 3 minori,…