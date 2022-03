Două persoane au murit după ce un şofer a ieşit de pe şosea şi a intrat într-un pod Doua persoane au murit in accidentul produs duminica pe DN 56, in afara localitatii Radovan, dupa ce un sofer a iesit de pe sosea si a intrat intr-un pod, a anuntat IPJ Dolj. Politistii Serviciului Rutier Dolj care s-au deplasat la fata locului au stabilit ca in eveniment a fost implicat un singur autoturism, condus de un barbat de 45 de ani, din municipiul Craiova, care, in conditii ce urmeaza a fi stabilite, a parasit partea carosabila, intrand in coliziune cu un pod. Doi pasageri din autoturism, un barbat de 77 de ani si o femeie de 76 de ani, au decedat. Conducatorul auto a fost testat cu… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

