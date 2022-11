Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu izbucnit, duminica dupa-amiaza, la doua locuințe din comuna Remetea Mare, județul Timiș, a cuprins și doua autoturisme. 20 de pompieri din Timișoara au mers sa stinga flacarile. Incendiul s-a manifestat la acoperișul a doua locuințe tip duplex, pe o suprafața de aproximativ 200 de metri…

- Muzeul Național al Banatului in colaborare cu Fundația Herczeg și cu sprijinul Consiliul Județean Timiș prezinta, pe simezele Bastionului Theresia din Timișoara, rezultatul celei de-a XII-a ediții a Atelierului de Creație de la Garana, județul Caraș-Severin. Sunt peste 50 de lucrari de pictura și sculptura…

- REȘIȚA – In aceasta perioada, Primaria Reșița continua periplul in țara al expoziției Scrap Metal Kaboom Orchestra. Pana pe 15 noiembrie, expoziția poate fi vazuta in trei spații de la Casa Artelor din Timișoara: Galeria Pygmalion, Subterana și Studio! Picturile sunt realizate cu pigmenți de zgura și…

- Filiala Alba a U.A.P.R. va invita, marți, 1 noiembrie, ora 17, la vernisajul expoziției EVERY LIFE CONTRIBUTES TO HISTORY semnata de Dragoș Neagoe și invitata sa, Ramona Guran. Evenimentul va avea loc la Sala Unirii in Galeriile Expoziționale Alba Iulia. Evenimentul este organizat cu sprijinul Consiliului…

- Galeria Pygmalion și Subterana de la Casa Artelor de pe strada Augustin Pacha vor gazdui intre 28 octombrie și 15 noiembrie o expoziție a artistului Nicolae Comanescu, cel numit de critica de specialitate „calator in timp, geolog și «dirijor» al unei orchestre contemporane de oțeluri-artefacte”. Absolvent…

- Muzeul Național al Banatului, cu sprijinul Consiliului Județean Timiș și in colaborare cu Universitatea de Medicina și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara va organiza expoziția „Incursiuni in Istoria Medicinei Timișorene”. Gazduita de Bastionul Theresia din Timișoara, acțiunea face parte din seria…

- Ceremonie militara și religioasa, marți dimineața, in fața Catedralei Mitropolitane din Timișoara. Salvatorii din Timiș sarbatoresc Ziua Pompierilor din Romania, iar pentru a marca momentul au pus la cale o parada militara și expoziții.

- Doua noi expoziții ale artiștilor Andreea Medar și Ștefan Curelici, organizate in cadrul programului „Sci-art your life” al META Spațiu in parteneriat cu Universitatea Politehnica Timișoara, sunt prezentate in aceste zile publicului la MV sci-art. „Solarium. The forever garden” a Andreei Medar s-a deschis…