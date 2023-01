Două Mercedes-Benz 600 foarte rare au intrat în Țiriac Collection Mercedes-Benz 600 foarte rare – doua unitați – au intrat in galeria auto Țiriac Collection. Una dintre mașini este versiune Pullman, cu șase portiere și șase locuri, iar cealalta are o caroserie clasica de sedan, cu patru portiere și patru locuri. Proprietarul anterior al celor automobile a dorit ca aceste mașini sa stea mereu impreuna, motiv pentru care omul de afaceri Ion Țiriac (care a creat Țiriac Collection) le-a cumparat impreuna pentru a-și extinde colecția de mașini Mercedes-Benz. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

