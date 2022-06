Stiri pe aceeasi tema

- Vremea rea a pus stapanire pe sudul țarii și pe Capitala, iar bucureștenilor li s-a cerut sa se adaposteasca in case. Locuitorii au primit mesaje RO-ALERT in care au fost alertați cu privire la fenomenele meteo extreme care se vor manifesta in urmatoarele ore. In Pitesti, ploaia torentiala a acoperit…

- Furtuna din noaptea trecuta a facut prapad la Lugoj, provocand daune majore atat pe domeniul public, cat și proprietarilor de cladiri și mijloace de transport. Mai multe acoperișuri au fost smulse și au cazut peste mașini, avariindu-le, cațiva stalpi de electricitate au fost culcați la pamant,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat printr o prognoza speciala ce vizeaza municipiul Bucuresti ca din a doua parte a zilei de sambata 28 mai vremea va deveni instabila in Capitala.Vor fi perioade in care se vor semnala frecvente descarcari electrice, averse torentiale, intensificari de…

- In județul Neamț, furtuna a generat o mulțime de probleme, in special pe șosele, unde vantul puternic a doborat copacii de pe marginea unui drum național.Și la Iași s-au produs pagube din cauza furtunii. Mașinile au circulat cu dificultate din cauza copacilor cazuți pe drum. Mai multe zone din oraș…

- Un iesean care facea curse Uber a fost prins la volan aseara fara a avea permis de conducere. Barbatul in varsta de aproximativ 30 de ani a fost tras pe dreapta de un echipaj de politie de la Sectia 1 Dacia din municipiul Iasi. Conducatorul auto le-a spus politistilor ca facea Uber. Acesta a fost condus…

- Un accident in lanț, cu cel puțin trei morti și zeci de raniți, a avut loc pe o autostrada inghețata in statul Pennsylvania din Statele Unite. In mai puțin de un minut, peste 50 de autovehicule s-au ciocnit, informeaza Observatornews . Totul a fost cauzat de condițiile meteorologice extreme, spun autoritațile…