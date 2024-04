Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au intervenit marți pentru a degaja copaci, stalpi și elemente de construcție care au cazut pe carosabil in contextul codurilor portocaliu și galben de vijelii. Au fost avariate trei case și 16 mașini.

- Cele mai multe accidente de circulatie s-au produs, anul trecut, pe DN1, DN2, DN6 si DN7, iar iunie a fost luna in care s-au consemnat cele mai multe astfel de accidente, a afirmat, marti, comisarul șef Horatiu Pop, Politia Rutiera, conform Agerpres. Din punct de vedere al consecintelor, pe DN2 au fost…

- Nu mai puțin de 16 mașini au fost avariate in Sectorul 616 mașini au fost avariate in sectorul 6, informeaza Poliția Capitalei. Le-au fost sparte lunetele sau geamurile laterale. Polițiștii sunt pe urmele unui suspect.Mai mulți proprietari de autoturisme din sectorul 6 din capitala au anunțat…

Accidente rutiere in Baia Mare: Mai multe autoturisme implicate pe strada Victor Babeș și la intersecția Bulevardului Unirii cu strada Europa

- Primul accident Trafic dirijat pe strada Iazul Morilor, din municipiul Buzau, in urma unui accident rutier produs in aceasta dimineața, anunța reprezentanții IPJ: ,,Din primele date, este vorba de o coliziune intre doua autovehicule, o persoana este evaluata medical.” Al doilea accident Trafic dirijat…

- Peste 1.540 de persoane au murit si alte circa 3.550 au fost ranite in accidente rutiere produse pe drumurile din tara, in anul 2023, conform statisticii trimise presei, duminica, de IGPR. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), in anul 2023, la nivel national,…

- Scandal monstru provocat de un barbat din județul Galați. A lovit intenționat mai multe mașini, iar apoi le-a dat foc. Acum s-a ales cu dosar penal pentru „vatamare corporala și distrugere”.

- Trei case din Tudor Vladimirescu, Chișcareni și Tudora s-au aprins in aceasta seara dintr-o cauza comuna. Avertismentul pompierilor In ultimele ore, trei case din localitațile Tudor Vladimirescu, Chișcareni și Tudora au fost in pericol din cauza unor incendii izbucnite in jurul coșurilor de fum. Pompierii…