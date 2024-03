Stiri pe aceeasi tema

- Anul trecut, aproximativ 20.400 de persoane au fost ucise in accidente rutiere in Uniunea Europeana (UE), in usoara scadere de 1% fata de 2022, cele mai sigure drumuri fiind in Suedia (22 de decese la un milion de locuitori) si Danemarca (27/million), in timp ce Bulgaria (82/million) si Romania (81/million)…

- In ultimii trei ani, au fost inregistrate in Romania 14.156 de accidente rutiere grave, soldate cu 11.021 persoane ranite grav și 4.957 morți. Astfel, țara noastra se afla pe primul loc in Uniunea Europeana la acest capitol. Conform datelor furnizate de Comisia Europeana și EUROSTAT (Barometrul de statistici…

