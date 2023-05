Stiri pe aceeasi tema

- Elevii de clasa a VI-a ar putea sa nu mai susțina Evaluarea Naționala, avand in vedere ca se desfașoara greva generala in școli. „Cata vreme este greva generala, nu putem discuta de susținerea vreunei activitați didactice de predare sau de evaluare”, a precizat Marius Nistor, președintele Federației…

- 46% dintre bucureșteni considera ca activitatea primarului general, Nicușor Dan, este proasta, 11% o considera foarte proasta, 30% o considera buna, iar doar 9% o apreciaza ca fiind ”foarte buna”. Traficul este considerat principala problema in Bucuresti, urmat de incalzire si apa calda. Aproape o treime…

- Rusia a raspuns Ucrainei joi, 13 aprilie, ca Marea Neagra, unde are stationata o flota navala, nu va fi niciodata marea NATO, dupa ce un inalt oficial de la Kiev a folosit acest termen in denuntarea politicilor imperialiste ale Rusiei, transmite EFE. ”Marea Neagra nu va fi niciodata o mare NATO, este…

- Fiecare județ va trimite profesori, pe rand, la cursuri organizate de Ministerele Educației și Sanatații și de Interne, pentru a recunoaște elevii care consuma droguri. Cele doua instituții iși propun sa „școlarizeze”, in perioada urmatoare, cate 40 de profesori din fiecare județ și 140 din București,…

- Un copil de 15 ani a fost batut de sotul unei consiliere USR din Ortisoara, Timis. Tatal copilului agresat a solicitat interventia Politiei. Scena revoltatoare s-a petrecut aseara in localitatea Seceani, din județul Timiș. Totul se pare ca a inceput in urma unei neințelegeri dintre baiatul de 15 ani…

- O firma care oferea servicii de catering pentru mai multe unitati de invatamant din Bucuresti a fost inchisa temporar de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), fiind gasite mai multe nereguli, printre care materii prime expirate si echipamente de gatire neigienizate. …

- Elevii clasei a VIII-a vor susține simularile la Evaluarea Naționala 2023 incepand de luni, 20 martie, in timp ce simularea la Bacalaureat va avea loc din 27 martie. Ministerul Educației a publicat un ghid cu informații despre simularile examenelor naționale. Simulare Evaluare Naționala 2023 Simularile…

- USR a depus un proiect de lege in Parlament care va facilita inscrierea la orice facultate prin intermediul unei platforme digitale la nivel national, administrata de Ministerul Educatiei. „Sistemul educational trebuie sa tina pasul cu avantul tehnologic si sa profite de solutiile digitale pe care le…