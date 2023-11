Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de junioare 2 din cadrul CSM Targu Mureș a jucat pentru prima oara in acest sezon competițional de handbal, un meci pe teren propriu in Sala Sporturilor „Simon Ladislau" din Targu Mureș. Fetele antrenate de catre Laurențiu Pop și Daniel Pop și-au luat un avantaj de 9 goluri pana la pauza, pe…

- Cele trei dueluri din acest final de saptamana in Liga Naționala de Baschet Feminin au avut loc in cursul zilei de sambata, 4 noiembrie. Partidele au contat pentru a treia runda a campionatului. Debutul a avut loc in Capitala, intre Rapid București și CSM Targu Mureș, acestea oferind duelul cu cea mai…

- Echipa de baschet feminin din cadrul Clubului Sportiv Municipal (CSM) Targu Mureș a suferit o noua infrangere in Liga Naționala de Bacshet Feminin (LNBF), in meciul disputat impotriva celor de la Rapid București. Scorul final: Rapid București – CSM Targu Mureș 67-60 (19-5, 19-22, 5-18, 24-15) Potrivit…

- Echipa de baschet masculin din cadrul Clubului Sportiv Municipal (CSM) Targu Mureș a prezentat o figura diferita sambata, 4 noiembrie, comparativ cu ultimul meci disputat și pierdut pe terenul propriu, in fața echipei din Ramnicu Valcea. Potrvit informațiilor publicate pe pagina de Facebook a CSM, etapa…

- Echipa de baschet din cadrul Clubului Sportiv Municipal (CSM) Targu Mureș a jucat in Liga Naționala de Baschet Feminin (LNBF) impotriva celor de la CS Universitatea Cluj, sambata, 28 octombrie. Meciul s-a incheiat cu scorul de 77-81 (34-12, 13-24, 15-21, 15-24), victoria fiind adjudecata de clujence.…

- Clubul Sportiv Municipal (CSM) Targu Mureș a inscris echipa satelit in Liga 1, unde vor juca tinerii mureșeni care fac parte din lotul echipei din Liga Naționala, sau vor sa faca pasul spre inalta performanța. Potrivit CSM, in eșalonul secund s-au inscris 20 de echipe, dintre care 8 echipe satelit,…

- Cu inima plina de entuziasm, voleibalistele din cadrul Clubului Sportiv Universitar (CSU) Targu Mureș au inceput noul sezon din Campionatul Național de Volei, divizia Junioare. Astfel, duminica, 1 octombrie, voleibalistele mureșene s-au intalnit in deplasare in faza 1, etapa 1 a campionatului, cu LPS…

- Conducerea Clubului Sportiv Municipal (CSM) Targu Mureș a inceput vanzarea abonamentelor online care la preț de unu, asigura intrarea la mai multe sporturi sau ramuri sportive. „Cumparand acest abonament "combo" 3 in 1, aveți acces nu numai la meciurile echipei noastre de baschet masculin in Liga Naționala,…