- Apar informații infioratoare din Craiova, acolo unde o femeie in varsta de 84 de ani a fost tratata jalnic de personalul medical, potrivit spuselor nepoatei sale. In urma mai multor umilințe și suparari provocate, pacienta s-a stins din viața cu un mare dezgust fața de modul in care cetațenii romani…

- UPDATE: Persoana care intrase in stop cardiorespirator a murit, dupa incendiul care a cuprins apartamentul din Pantelimon. Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineața intr-un bloc de pe Șoseaua Pantelimon din București. Apartamentul care arde este situat la etajul 10 al imobilului, anunta Inspectoratul…

- Un barbat in varsta de 39 de ani, cu suspiciune de botulism, a fost internat, luni, la Spitalul Judetean de Urgenta Slatina, unde i-a fost administrat ser antibotulinic. „In cursul zilei de 14.noiembrie 2022, un pacient in varsta de 39 ani se prezinta in serviciile de specialitate ale Spitalului Judetean…

- Barbatul numit de presa internaționala „cel mai murdar om din lume” a murit la o varsta la varsta de 94 de ani, relateaza presa de stat de la Teheran. Iranianul Amou Haji nu s-ar mai fi spalat de mai bine de o jumatate de secol, potrivit agenției iraniene IRNA. Amou Haji traia singur, in satul […]…

- O tanara in varsta de 24 de ani a murit, sambata, dupa ce a cazut aproximativ 200 de metri intr-o prapastie din Masivul Bucegi, in apropiere de Valea Jepilor Mici. Femeia s-a impiedicat, iar cei trei insotitori ai sai nu au putut face nimic pentru a o ajuta. Turista in varsta de 24 de ani, […] The…

- O femeie de 86 de ani, infectata cu virusul West Nile, a murit la Spitalul Județean din Braila. Victima este din orașul Braila, iar decesul s-a produs la cateva zile dupa ce un alt brailean a murit din același motiv, in aceeași unitate medicala. Cele doua cazuri de meningita cu virusul West Nile au…

- Regina Elisabeta a ll- a a murit joi dupa-amiaza, la resedinta sa de la Balmoral, la varsta de 96 de ani, a anuntat Palatul Buckingham. Vom reveni cu detalii. The post Regina Elisabeta a ll- a a murit la varsta de 96 de ani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online -…