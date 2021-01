Stiri pe aceeasi tema

- Drumul Național 17 este blocat total in localitatea Reteag, la Km 11+600m, din cauza unor grinzi din beton care au cazut pe carosabil de pe un trailer, tractat de un cap tractor și care circula pe ruta Dej-Beclean, anunța IPJ BN.Polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Petru-Rareș sunt la fața locului pana…

- Doua echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Orșova intervin cu doua autospeciale și o ambulanța SMURD la un accident rutier, produs pe DN 6, in zona viaductului Labalon. In accident este implicat un singur autoturism, cazut intr-o rapa, adanca de circa 40 de metri. ”Din fericire, șoferul, care…

- Un teribil accident a avut loc vineri seara in localitatea suceveana Granicești, unde un BMW s-a rupt in zeci de bucați, dupa ce a intrat intr-un stalp de beton pe care l-a distrus. Șoferul a murit pe loc, iar martorii au fost ingroziți cand au vazut volanul la zeci de metri de locul impactului.Imaginile…

- Un echipaj al poliției a gasit luni dupa-amiaza un barbat cazut pe drum, la intrarea in localitatea Dragoiești. In urma investigațiilor, s-a constatat faptul ca barbatul este nimeni altul decat cel care cu doua ore in urma, fiind sub influența alcoolului, a intrat cu mașina intr-un podeț din beton,…

- Accident de circulație, miercuri, in Calea Șagului din Timișoara. Doua femei au ajuns la spital dupa ce mașina in care se aflau a fost lovita de o autoutilitara și a cazut apoi intr-o groapa adanca de cațiva metri.