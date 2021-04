Doua multinationale care au centre deschise si in Iasi au fost premiate pentru performantele lor in sectorul serviciilor de afaceri din Europa Centrala si de Est (CEE), in cadrul celei de-a 9-a Gala CEE Business Services Summit & Awards. Castigatorii sunt SCC Romania, la categoria Most Transformed Workplace – CEE, si Ness Romania, la categoria Business Services Firm of the Year – Romania. Evenimentul s-a desfasurat la Varsovia, (...)