Doua capitale europene vor sa interzica circulația autoturismelor, in 2020 Anul viitor am putea vedea primul mare oras european care interzice autoturismele private, a prognozat un important investitor in tehnologie. Creşterea explozivă a bicicletelor şi scuterelor electrice stimulează o adevărată revoluţie verde. Capitala Norvegiei, Oslo, şi Amsterdam din Olanda candidează pentru a deveni primul mare oraş european care în 2020 va interzice autoturismele private, în timp ce Franţa va urma peste cinci ani, susţine Martin Mignot…