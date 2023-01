Stiri pe aceeasi tema

- Cadavrele a doi tineri, posibil din Republica Dominicana, au fost gasite in trenul de aterizare al unui avion al companiei Avianca, in timpul unor lucrari de intreținere in capitala columbiana Bogota.

Doi pasageri clandestini ascunsi in trenul de aterizare al unui avion care facea legatura intre Santiago de Chile si Bogota au fost gasiti morti, a anuntat sambata compania aeriana columbiana Avianca, scrie news.ro.

- Un avion care zbura din Maroc spre Turcia a aterizat de urgența pe aeroportul El Prat din Barcelona la primele ore ale zilei de miercuri, dupa ce o femeie insarcinata a pretins ca a intrat in travaliu. La aterizare, 28 de presupuși migranți aflați la bord au fugit pe pista, a anunțat guvernul spaniol,…

Pilotul unui avion de mici dimensiuni a fost nevoit sa aterizeze fortat, luni, 28 noiembrie, in județul Iași. Aeronava de mici dimensiuni a aterizat forțat in comuna Movileni, localitatea Potangeni, județul Iași, transmite stiripesurse.ro. „La locul evenimentului s-au deplasat de urgența 2 ASAS, 1 TIM,…

- Un avion plecat din India, care se indrepta spre Germania, a aterizat de urgența pe Aeroportul din Otopeni. Unui pasager de la bord i s-a facut rau. Barbatul, in varsta de 36 de ani, a suferit un atac de cord, iar piloții au decis sa aterizeze de urgența. Un pasager a suferit un infarct Aeronava […]…