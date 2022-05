Stiri pe aceeasi tema

- Doua nave rusești de patrulare din clasa Raptor au fost distruse, luni dimineața, cu lovituri executate cu o drona Bayraktar in apropierea Insulei Serpilor, potrivit comandantului forțelor aeriene ucrainene. Acesta a publicat pe Facebook un clip video cu imagini filmate din drona Bayraktar TB2 de fabricație…

- Armata ucraineana a anuntat duminica ca a lansat atacuri repetate cu rachete asupra Insulei Serpilor din Marea Neagra.Ministerul Apararii de la Moscova confirma pe data de 25 februarie ca fortele ruse au capturat insula. Potrivit Comandamentului Sud al armatei ucrainene, mai multe sisteme antiaeriene…

- O forta speciala formata din 30 de soldati pe ATV-uri a devenit o parte esentiala pentru armata ucraineana in lupta cu invadatorii rusi, scrie The Guardian intr-un material despre unitatea Aerorozvidka, folosita de ucraineni pentru a bloca ofensiva rusa, scrie digi24. La o saptamana dupa ce a inceput…

- #BREAKING : "The column of the Russian military was destroyed under the SMS of the Sribnim Chernihiv region". (1/2 video) #UkraineUnderAttack #UkraineInvasion #UkraineWar pic.twitter.com/nrzsTGPY2G — Update Ukraine situation ???????? (@_conflitfrance) February 27, 2022