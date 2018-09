Stiri pe aceeasi tema

- Doua alpiniste care escaladau peretele Vaii Albe, din masivul Bucegi, au cerut ajutor salvamontistilor, dupa ce au intampinat probleme pe traseul de intoarcere din cauza intunericului si a cetii. 39; 39;In cursul noptii de sambata spre duminica, in jurul orelor 00,45, doua alpiniste anuntau prin SNUAU…

- Jandarmii montani de la Posturile Zanoaga si Pestera, din Muntii Bucegi, au ajutat la recuperarea a cinci persoane care au cazut, vineri, cu masina intr-o rapa. Incidentul a avut loc in zona Blana din Masivul Bucegi.

- Nationala de junioare U18 a debutat cu o victorie la Campionatul Mondial din Polonia, dupa ce a invins Slovacia cu 22-21 (10-11). Echipa pregatita de Carmen Amariei nu a prins cea mai buna zi, dar a avut, in schimb, un portar de exceptie, Diana Ciuca.

- Una dintre cele mai afectate localitati din Alba, in urma furtunii devastatoare de vineri, este Cricau. Aici, mai multe persoane au fost salvate de fortele de interventie, dupa ce apa din casele lor a ajuns la 1,5 metri.

- Deputatul PSD Nicolae Bacalbașa a fost condus de jandarmi prin Parcul Izvor catre stația de metrou, in huiduielile catorva protestatari care i-au strigat „Rușine! Rușine” și „Nu scapați”. In imaginile surprinse se vad cel puțin 10 jandarmi care il protejeaza. Nu este pentru prima data cand Bacalbașa…

- Ministrii de externe de la Atena si Skopje au semnat duminica acordul pentru redenumirea Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei in Macedonia de Nord, punand astfel capat unui conflict diplomatic vechi de 27 de ani. Premierul grec Alexis Tsipras, si omologul sau macedonean, Zoran Zaev, au anuntat saptamana…