Două adolescente din Bacău au plecat de acasă și nu s-au mai întors. Poliția cere sprijinul populației pentru găsirea lor Poliția din Bacau a fost sesizata in legatura cu faptul ca cele doua adolescente din comuna Lipova „au plecat voluntar” de acasa și nu s-au mai intors, relateaza News.ro. Cele doua se numesc Ciornei Georgiana-Elena, in varsta de 14 ani si Ciornei Andra-Mariana, in varsta de 17 ani.Fotografiile și semnalmentele celor doua au fost facute publice, iar poliția cere ajutorul cetațenilor pentru gasirea lor.Potrivit datelor anunțate vineri, Ciornei Georgiana-Elena are o inaltime de aproximativ 1,60 m, ochi caprui, par negru lung, și greutatea de aproximativ 40 de kg. In momentul plecarii era imbracata… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au fost sesizati cu privire la plecarea voluntara a numitelor Ciornei Georgiana-Elena, in varsta de 14 ani si Ciornei Andra-Mariana, in varsta de 17 ani, din comuna Lipova. Minorele au plecat voluntar de la domiciliu și nu au revenit pana in prezent. SEMNALMENTE: CIORNEI GEORGIANA-ELENA…

- Ana Maria Miclescu, in varsta de 11 ani, a fost rapita joi, 25 ianuarie, de patru barbati si o femeie. Politia Romana a declansat mecanismul de alerta raire copil si solicita ajutorul populatiei pentru gasirea minorei, relateaza News.ro.Disparitia minorei a fost anuntata prin apel la 112 in jurul orei…

- O tanara in varsta de 26 de ani din Cluj-Napoca a plecat voluntar de la domiciliu in urma cu o zi și nu s-a mai intors. Poliția și familia o cauta acum cu disperare. La data de 23 ianuarie a.c., Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca Borodi Carla Larisa, in varsta de 26 de…

- La data de 18 ianuarie 2024, in jurul orei 15:00, Poliția Municipiului Deva a fost sesizata prin intermediul Serviciului Unic pentru Apeluri de Urgența 112, de catre o femeie de 73 ani, din comuna Dobra, județul Hunedoara, cu privire la faptul ca, in data de 16 ianuarie 2024, in jurul orei 14:30,…

- Politistii din Bistrița-Nasaud cauta un barbat de 87 de ani din Cristur-Șieu care a plecat de la domiciliu și nu s-a mai intors. Persoanele care dețin informații care sa ajute la gasirea acestuia sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la numarul de urgența 112. Astazi,…

- Polițiștii din cadrul Secției nr. 5 Poliție Rurala Pielești au fost sesizați, pe 26 decembrie, de o femeie din comuna Dragotești, ca, in cursul zilei, fratele sau, GAVRILA ȘTEFAN-ALIN, de 38 de ani, a plecat de la domiciliul sau din comuna Pielești si nu a mai revenit. Semnalmente: inaltime 1,68 m,…

- In cursul acestei zile, Poliția Romana a facut un alt apel disperat in cazul dispariției unei minore, in varsta de 14 ani, din Alba. Se pare ca fata a plecat de acasa și nu s-a mai intors. Braileanu Rebeca Denisa, pe numele ei, este cautata cu disperare de oamenii legii. Sunati la 112 daca o vedeti!…

- In cursul acestei zile, Poliția Romana a facut un alt apel disperat in cazul dispariției unei tinere, in varsta de 19 ani, din Sibiu. Se pare ca fata a plecat de acasa și nu s-a mai intors. Maruntelu Adelina Milen, pe numele ei, este cautata cu disperare de oamenii legii. Sunati la 112 daca o vedeti!