- Au inceput forajele pe ”Autostrada cu urși”. Constructorul face in paralel investigații geo și reproiectarea tronsonului Prima etapa in realizarea tronsonului lipsa de pe ”Autostrada cu urși” A1 Lugoj – Deva, a demarat in sfarșit, dupa ani de așteptari. Este vorba despre studii și investigații geotehnice. …

- Restricții de circulație pe autostrada A1! Polițiștii le recomanda șoferilor sa ruleze cu prudenta sporita, sa creasca distanta de siguranta intre autovehicule si sa se asigure temeinic inaintea schimbarii benzii.Circulatia se desfasoara ingreunat marti pe autostrada A1 Sibiu - Deva, din cauza unor…

- Circulația este ingreunata in toata țara de zapada și lapovița. In vestul țarii, DRDP Timișoara a anunțat ca utilajele pentru deszapezire au ieșit pe drumuri in cursul nopții și s-a acționat cu 51 de autoutilaje cu lama și raspanditor. Circa 230 tone de material antiderapant ar fi fost folosit in cursul…

- Nu doar starea carosabilului din vestul țarii ii preocupa pe angajații de la Direcția Regionala Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara. Din pacate, ocazional, aceștia se transforma in gunoieri din cauza unor persoane certate cu bunul simț, care abandoneaza diverse deșeuri pe marginea drumului, lucru nu…

- Doua accidente cu urmari grave s-au produs, duminica seara. Ambele s-au soldat cu victime. Unul dintre aceste accidente, in care au fost implicate mai multe autovehicule, s-a produs pe Autostrada A1, intre Sibiu și Boița. In accident au fost implicate 6 autovehicule și 9 persoane, potrivit antena3.ro.…

- Traficul este ingreunat joi dimineața pe autostrazile A1 și A10 din cauza ceții, transmite Centrul Infotrafic din cadrul IGPR. Circulația se desfașoara joi dimineața in condiții de ceața pe Autostrada A1 Sibiu – Deva, pe sectorul kilometric 225 – 412, vizibilitatea fiind redusa pe alocuri intre 50 și…

- Compania tura Karsan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.Ș. a castigat un contract de aproximativ 43,8 milioane de lei (circa 9 milioane de euro) cu primaria Deva pentru livrarea a 26 de autovehicule electrice destinate transportului public urban de calatori, arata zf.ro. Compania tura Karsan Otomotiv Sanayi…

- Conducatorii auto sunt atenționați in legatura cu un transport agabaritic care astazi va traversa pa Autostrada A1 județele Arad, Timiș și Hunedoara. „Astazi, 6 ianuarie, incepand cu ora 15, se va desfașura un transport agabaritic pe traseul: PTF Nadlac II – A1 – Holdea – Veștem – Ganeasa – A1 – DNCB…