USR anunța, joi, intr-un comunicat de presa ca a trimis o scrisoare oficiala președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, legata de dosarul vaccinurilor instrumentat de DNA, potrivit unui comunicat al partidului. Dosarul ii vizeaza pe foștii miniștri USR ai Sanatații Vlad Voiculescu și Ioana Mihaila, precum și pe fostul premier Florin Cițu (PNL). USR […] The post DOSARUL VACCINURILOR, intr-o noua dimensiune. USR cere Comisiei Europene sa-i scape foștii miniștri de DNA appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .