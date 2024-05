Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Constanta a respins recursurile declarate de Arhiepiscopia Tomisului si Parohia Sfanta Treime in dosarul care vizeaza autorizatia de construire a Catedralei Eroilor Sfanta Treime. Decizia a fost luata de instanta de Contencios administrativ si fiscal in dosarul cu indicativul 5311 118…

- Guvernul a informat vineri seara ca Romania a obtinut castig de cauza in dosarul Rosia Montana, judecat la Curtea de arbitraj international de la Washington ICSID contra companiei Gabriel Resources.Intr o postare pe pagina de socializare, presedintele PSD Constanta, senatorul Felix Stroe a exprimat…

- Curtea de Arbitraj Comercial International de la Washington a anuntat Ministerul de Finante ca Romania a castigat procesul in dosarul Rosia Montana, doi arbitri au votat pentru Romania, unul a votat impotriva, informeaza Ziarul Financiar.

- Curtea de Arbitraj de la Washington a redactat hotararea pentru Romania in urma scandalului Roșia Montana .Premierul Marcel Ciolacu a incercat sa calmeze spiritele și a declarat ca o sa ne descurcam in orice scenariu. Scandalul Roșia Montana. Marcel Ciolacu: „O sa arat toate documentele pe care la avem…

- Curtea de Apel Constanta a fixat astazi, 29 februarie 2024, un nou termen de judecata in recursul declarat de Consiliul Local Constanta in procesul cu Arhiepiscopia Tomisului pentru terenul de la Catedrala Eroilor, din oras Este vorba despre procesul in care, in prima instanta, Arhiepiscopia Tomisului…

- Recursul Catalinei Ponor declarat la 6 noiembrie 2023 a fost judecat in sedinta din 22 februarie 2024 de completul C1 Recurs Tribunalul Constanta a fost prima instanta care s a ocupat de dosarul in cauza Fosta gimnasta originara din Constanta, Catalina Ponor a pierdut procesul cu Serviciul Public de…

- „Da. Cred ca alaturi de dumneavoastra, de ceva vreme, de cateva saptamani, verificam de cateva ori pe zi site-ul Curtii de Arbitraj ICSID care a pus in transparenta tot istoricul acestui litigiu dintre Rosia Montana Gold Corporation si statul roman. Asteptam in continuare aceasta publicare a acestei…

- Dosarul 3103 118 2022, ajuns in stadiul de recurs, vizeaza anularea unui act administrativ, iar pe 12 februarie 2024, judecatorii au decis amanarea pronuntarii Magistratii de la Curtea de Apel Constanta au amanat pronuntarea in dosarul prin care Georgeta Tapangea a chemat in judecata Consiliul Local…