Dosarul polițiștilor din Botoșani se transformă în comedie! Oamenii legii obligați să plătească brânza luată ca șpagă Mega-dosarul de corupție din Poliția Rutiera Botoșani tinde sa ia o turnura amuzanta, dupa ce magistrații au dictat primele condamnari. Cei care și-au aflat acum sentințele sunt patru polițiști și doi civili care și-au recunoscut faptele. Polițiști condamnați sa plateasca branza primita drept șpaga! Se intampla chiar in dosarul care promitea sa zguduie din temelii […] The post Dosarul polițiștilor din Botoșani se transforma in comedie! Oamenii legii obligați sa plateasca branza luata ca șpaga appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

