- Secția Parchetelor Militare din cadrul Parchetului general a clasat dosarul accidentului in care a fost implicat in toamna anului trecut fostul ministru al Transporturilor din Guvernul Orban, Lucian Bode, actual ministru de Interne și de Justiție in Guvernul Cațu, au declarat surse judiciare pentru…

- La mai bine de noua luni de la incendiul care a mistuit Secția de terapie intensiva a Spitalului Județean din Piatra Neamț și in urma caruia și-au pierdut viața 15 oameni, ancheta Parchetului General nu are niciun rezultat, fiind inca „in curs administrarea unui probatoriu complex”, conform raspunsului…

- „Din pacate, nu pot spune nimic in plus fața de ce am spus pana acum”, a spus Lucian Bode, ministrul de Interne, joi, intr-o declarație de presa, potrivit Hotnews. Ministrul a mai spus ca ancheta in cazul asasinatului de la Arad, unde omul de afaceri Ioan Crișan a murit dupa ce mașina in care se afla…

- Doar patru cazuri noi de Covid-19 au fost confirmate in Oltenia, in ultimele 24 de ore. Asta dintr-un numar de 49 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, depistate la nivel național, potrivit Grupului de Comunicare Strategica . Este vorba de cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv,…