Stiri pe aceeasi tema

- A incalcat ordinul de protecție, s-a deplasat la locuința soției, in toiul nopții, și a distrus un geam: Dosar penal pentru barbatul de 45 de ani, din Stremț A incalcat ordinul de protecție, s-a deplasat la locuința soției, in toiul nopții, și a distrus un geam: Dosar penal pentru barbatul de 45 de…

- SCANDAL intr-o familie din Alba: Un barbat care și-a batut soția s-a ales cu dosar penal și ordin de protecție provizoriu SCANDAL intr-o familie din Alba: Un barbat care și-a batut soția s-a ales cu dosar penal și ordin de protecție provizoriu Un barbat din Petrești s-a ales cu dosar penal și ordin…

- Marți, 30 ianuarie, la ora 20.31, polițiștii din Secției 6 Sarasau au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 de catre un barbat despre faptul ca a fost victima unei agresiuni fizice. La fața locului, polițiștii au identificat apelantul de 43 de ani și pe fratele acestuia de 41 de ani. In urma verificarilor…

- La data de 28 ianuarie 2024, Poliția Municipiului Aiud a fost sesizata de catre o femeie de 25 de ani, din Aiud, cu privire la faptul ca fostul sau concubin a agresat-o. Din primele cercetari, a rezultat ca, pe fondul consumului de alcool și al unor discuții contradictorii, barbatul, in varsta de 28…

- Dosar penal pentru violența in familie La data de 12 ianuarie a.c., ora 17.57, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Adjud au fost sesizați prin SNUAU 112 cu privire la faptul ca, in jurul orei 17.50, in timp ce se afla la domiciliul din municipiul Adjud, impreuna cu soțul acesteia, un barbat…

- Un barbat care avea emis un ordin de protecție, prin care i se interzicea sa se apropie la mai puțin de 200 de metri de soția sa, a nerespectat obligația și a luat-o la bataie pe soția sa, in public, pe strada 22 Decembrie 1989 din Turda. Incidentul s-a produs in 7 noiembrie 2023, in jurul orei 11.30.…

- Scandal la Saliștea: Dupa „cateva” paharele, un tanar de 26 de ani și-a agresat și amenințat tatal. S-a ales cu ordin de protecție și dosar penal Scandal la Saliștea: Dupa „cateva” paharele, un tanar de 26 de ani și-a agresat și amenințat tatal. S-a ales cu ordin de protecție și dosar penal La data…

- Eveniment Și-a amenințat mama și i-a adresat injurii, incalcand și ordinul de protecție / Barbatul s-a ales cu dosar penal decembrie 4, 2023 15:57 Polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Roșiori de Vede au intocmit dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de incalcare a masurilor dispuse…