Scene șocante în Vaslui: Un bărbat a încălcat ordinul de protecție ca să își înjunghie nevasta Barbatul, in varsta de 47 de ani, a ignorat ordinul de protectie pe care femeia il obtinuse impotriva lui, și s-a napustit asupra sotiei sale cu un cuțit. Victima a suferit rani grave la piept, spate și brațe. Cei doi au impreuna cinci copii, iar vecinii povestesc ca Lacramioara traia un coșmar, fiind de mai multe ori victima violenței domestice. Potrivit acestora, barbatul a batut-o inclusiv cu furca și coasa, scrie presa locala . Un tanar de 25 de ani a ramas cu o gaura in plaman de la țigarile electronice Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru violența in familie și nerespectarea masurilor… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

