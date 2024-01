Stiri pe aceeasi tema

- Inceputul lui 2024 prinde Armata Romana intr-un stadiu cu care s-a intalnit rar din ‘90 incoace: contracte pe banda rulanta pentru inzestrare, buget (oficial) in creștere și o campanie serioasa de recrutare a personalului militar. Sunt insa acestea de ajuns pentru a intari o Aparare neglijata de cel…

- Ministrul Apararii a anunțat ca vrea sa mareasca efectivele Armatei cu 20.000 de militari, avand in vedere evoluțiile complicate de la granițele Romaniei. „Ne dorim sa marim efectivele Armatei Romane de la 80.000 la 100.000, avand in vedere evoluțiile complicate de la granițele noastre. Dar asta ține…

- Bugetul Romaniei pentru aparare va fi, in anul 2024, bde 2,5 la suta din PIB. „Aproximativ 40 la suta (din buget – n.red.) urmeaza sa fie folosit pentru achizitiile de tehnica si echipament”, a declarat ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar. Fața de ce se va fi cheltuit pana la finalul acestui…

- Hunter Biden, fiul președintelui SUA Joe Biden, a fost pus sub acuzare pentru noua acuzații de infrațiuni fiscale in California, care se adauga la acuzațiile federale existente privind armele de foc din Delaware. Punerea sub acuzare a lui Hunter Biden, anunțata joi, are loc in cadrul unei anchete in…

- Patru turiști care se aflau intr-o gondola s-au rasturnat la Veneția. Turiștii au incercat sa faca un selfie, in ciuda avertismentului gondolierului. Incident neobișnuit pe canalele din Veneția, unde o gondola s-a rasturnat, facandu-i pe ocupanți sa ajunga in apa. Din fericire, totul s-a terminat doar…

- Patru turiști care se aflau intr-o gondola s-au rasturnat la Veneția. Turiștii au incercat sa faca un selfie, in ciuda avertismentului gondolierului. Incident neobișnuit pe canalele din Veneția, unde o gondola s-a rasturnat, facandu-i pe ocupanți sa ajunga in apa. Din fericire, totul s-a terminat doar…

- Liderul Coreei de Nord, Kim Jong Un, ar fi obținut imagini de importanța strategica cu ajutorul satelitului de spionaj pe care l-a lansat recent, dezvaluind detalii semnificative despre locații militare strategice ale SUA, inclusiv baza militara de la Pearl Harbor și diverse situri din Coreea de Sud.…

- Un judecator a distrus un dosar DIICOT. Trei traficanți de cocaina din Oradea, printre care și fiul unui fost prefect au scapat de procesul penal, dupa ce judecatorul de Camera Preliminara a invalidat toate dovezile pe motiv ca sunt lovite de nulitate absoluta. Procurorii DIICOT Oradea au trimis in…