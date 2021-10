Dosar privind deturnarea unor licitaţii publice. Percheziții la o primărie din Dâmbovița Politistii din Dambovita efectueaza 11 perchezitii in trei judete si in Capitala, intr-un dosar care vizeaza infractiuni de constituire a unui grup infractional organizat, deturnarea licitatiilor publice, fals si inselaciune. Una dintre descinderi are loc la sediul Primariei Tartasesti, existand suspiciunea ca au fost deturnate licitatii privind realizarea unui sistem de apa si canalizare. Potrivit unui comunicat dat publicitatii de IPJ Dambovita, sapte dintre cele 11 descinderi au loc in judetul Dambovita, doua in judetul Prahova, una in Constanta si una in municipiul Bucuresti. ”Din cercetarile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

