- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit in Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea intr-un camion incarcat cu diverse bunuri 1.520 de arme neletale supuse autorizarii. In acest caz se fac cercetari pentru contrabanda calificata.Politiștii de frontiera din PTF Isaccea au…

- 66 de migranți au incercat sa treaca ilegal granița in Ungaria din Romania in ultimele 24 de ore. 66 de migranți au fost prinși de polițiștii de frontiera din Arad și Bihor cand incercau sa treaca ilegal granița in Ungaria. Majoritatea era ascunsa in TIR-uri, printre piese auto.

- 25 de cetațeni straini au fost gasiți de polițiștii de frontiera de la Nadlac II ascunși intr-un TIR care transporta electrocasnice. Aceștia intenționau sa ajunga in mod fraudulos intr-un stat din vestul Europei. Joi dimineața, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, judetul Arad, s-a prezentat…

- Politistii de frontiera de la Nadlac au depistat, ascunși intr-o autoutilitara, 16 cetateni din Bangladesh care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. Șoferul este cercetat pentru trafic de migranți. „Azi noapte, in jurul orei 00:30, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac, judetul Arad,…

- Avand in vedere aspectele constatate, politistii de frontiera au demarat cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de tentativa de trecere frauduloasa a frontierei de stat, urmand ca la finalizarea acestora sa fie dispuse masurile legale care se impun.Politistii de frontiera din cadrul Sectorului…

- Peste 50 de migranti au fost prinsi de politistii de frontiera aradeni, in ultimele 24 de ore, cand incercau sa treaca ilegal granita in Ungaria, fie ascunsi in autovehicule, fie mergand pe jos, pe camp, potrivit Agerpres.La Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac, intr-un TIR condus de un turc, care…

- Un tanar de 22 de ani a incercat sa treaca frontiera pe la Punctul de Trecere a Frontierei Cenad, judetul Timis, folosind cartea de identitate a altei persoane, se arata intr-un comunicat de presa al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara, remis, luni, AGERPRES.Politistii au…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat 50 de cetateni din diverse state care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua mijloace de transport.Potrivit unui comunicat al Politiei de Frontiera, in ultimele 24 de ore, la Punctul…