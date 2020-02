Stiri pe aceeasi tema

- Starea de sanatate a celor trei persoane identificate pe teritoriul Romaniei ca fiind purtatoare ale virusului COVID-19 (coronavirus) este, in continuare, buna, anunta Grupul de Comunicare Strategica, intr-un comunicat de presa....

- Cei sase chinezi izolati intr-un hotel din Slatina, dupa ce autoritatile din Olt au stabilit ca vin dintr-o zona cu risc de imbolnavire, au fugit. Ei au fost gasiți in Valcea. Politia ii cerceteaza penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor.

- In tot acest timp, ministrul Sanatații declara ca situația virusului este sub control. Deși, tot Victor Costache admitea zilele trecute ca mai multe persoane au intrat in țara fara sa fie controlate. Imaginile au fost surprinse in fața hotelului din Slatina unde cei șase chinezi sunt izolați timp de…

- Sase cetateni chinezi, care au ajuns pe aeroportul Otopeni pe 25 februarie, au fost izolati de autoritati cu o intarziere de doua zile, dupa s-au plimbat si in Valcea.Cei sase asiatici au ajuns pe aeroportul Otopeni la 25 februarie. De acolo au plecat la Slatina si s-au cazat la un hotel din oras. A…

- Directia de Sanatate Publica incearca de doua zile sa ia legatura cu sase cetateni care au venit din China si s-au cazat la un hotel din Slatina, insa nicio institutie nu a instiintat Directia de Sanatate PUblica Olt.

- Doua persoane au fost la un pas de moarte, dupa ce ieri au fost gasite intoxicate cu monoxid de carbon. Unul dintre cei doi intoxicati este Gheorghe Margineanu de 33 de ani din Dragasani, judetul Valcea, care venise in vizita la niste prieteni in Tar...

- Echipa feminina de handbal SCM Craiova a debutat cu o victorie la Memorialul „Constantin Tita”, de la Valcea . Trupa lui Bogdan Burcea a trecut de HC Zalau cu scorul de 33-25 (16-14), dupa un joc solid, in care oltencele au facut „legea” pe parchet. Reamintim ca gruparea din Banie a incheiat pe locul…