- Parchetul de pe langa Judecatoria Ramnicu Valcea a intocmit dosar penal pentru infractiunea de zadarnicirea combaterii bolilor, dupa ce doi angajati ai Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Valcea,...

- O femeie a cerut prin 112 ajutorul medicilor pentru copilul ei bolnav, ascunzand ca erau in izolare dupa ce au fost in contact cu o persoana revenita din Marea Britanie. Parchetul de pe langa Tribunalul...

- Procurorii din Satu Mare au deschis dosar penal joi pentru cei care au plecat din izolare din comuna Gherța Mica, jud. Satu Mare, pentru a merge la o inmormantare intr-o localitate la distanta de aproape 20 de km.Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Negrești Oaș fac cercetari pentru infracțiunea…

- Dosar penal dupa ce medicii de la Spitalul Județean de Urgența Piatra Neamț au trimis un pacient cu coronavirus de doua ori acasa. Astfel, la Parchetul de pe langa Judecatoria Piatra Neamț a fost inregistrat un dosar penal pentru savarșirea infracțiunii de „ zadarnicirea combaterii bolilor ”, prevazuta…

- Procurorii aradeni au deschis un dosar penal "in rem" pentru zadarnicirea combaterii bolilor, dupa ce o persoana aflata in izolare la domiciliu si-a parasit locuinta, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat de presa remis, joi, de Parchetul de pe langa Tribunalul Arad, in cursul zilei de…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 3 au deschis un dosar penal pentru savarsirea infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, in cazul pacientului cu coronavirus care si-a dat jos masca de protectie si a tusit intentionat spre medicii de la Spitalul Victor Babes care…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Petroșani a constituit un dosar penal pe numele tinerei de 26 de ani din Valea Jiului confirmata cu coronavirus, pentru ca, intoarsa din Italia, nu a respectat termenii izolarii la domiciliu, așa cum i se...