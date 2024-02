In Constanta: O femeie de 44 ani s-a ales cu dosar penal pentru nerespectarea regimului armelor si munitiilor

Stiri pe aceeasi tema

- In data de 22 februarie a.c, polițiștii Secției poliție rurala Cislau au pus in executare doua mandate de percheziție domiciliara la doua imobile utilizate de catre o persoana banuita de nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

- La data de 17 februarie a.c., politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Infractionalitatii de Mediu au desfasurat o actiune pentru combaterea traficului de arme, potrivit IPJ Constanta. Astfel, au fost efectuate verificari la locuinta unui barbat, de 35 de ani, din municipiul Constanta. Cu aceasta…

- Zeci de perchezitii in Constanța, intr-un dosar penal legat de contrabanda cu tigari si detinere de substante dopantePolitistii din Constanta fac, sambata, 36 de perchezitii intr-un dosar penal care vizeaza comiterea infractiunilor de contrabanda cu tigari si detinere de substante dopante. IPJ…

- In aceste zile, polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, cu sprijinul luptatorilor din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale, au pus in executare un mandat de percheziție domiciliara la o persoana banuita de nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Banuitul este un tanar…

- Sase persoane din Buzau au fost retinute, in urma unor perchezitii, in doua dosare, pentru braconaj, nerespectarea regimului armelor si munitiilor si furt, potrivit news.ro.Potrivit IPJ Buzau, au fost puse in executare 16 mandate de perchezitie, emise de Judecatoriile Buzau si Patarlagele, si au fost…

- La data de 18 ianuarie a.c., politistii Serviciul de Investigatii Criminale Ilfov, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Buftea au desfasurat 6 perchezitii la domiciliile a 4 persoane, intr un dosar de urmarire penala, in care se efectueaza cercetari, sub aspectul savarsirii infractiunilor…

- Politistii au deschis un dosar penal pentru nerespectarea regimului armelor si munitiilor, tulburarea ordinii si linistii publice si lovire sau alte violente in cazul barbatului impuscat in picior pe o strada din Chiajna, politistii incercand sa identifice toate persoanele implicate, potrivit news.ro”Politistii…

- La data de 8 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției orasului Boldești Scaeni au pus in aplicare un mandat de percheziție domiciliara, la domiciliul unui barbat de 52 de ani, din comuna Lipanești banuit de comiterea infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor. In fapt, in urma…