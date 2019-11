Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 a deschis un dosar penal in care efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de vatamare corporala din culpa, distrugere, neluarea si respectiv nerespectarea normelor de securitate si sanatate in munca, in cazul macaralei care s a prabusit…

- Incident deosebit de grav petrecut sambatat dimineațain Capitala, in zona Universitate. O macara de mare tonaj folosita pentru o lucrare de demolare s-a prabușit peste o mașina aflata in mers. Autoturismul a fost grav avariat și pana la sosirea echipajului medical doi pasageri au fost extrași din autoturism…

- Biciclistii din Bucuresti participa, duminica, in Piata Universitatii, la protestul „Si pe biciclisti ii asteapta cineva acasa!”. Manifestantii vor sa sa atraga atentia soferilor si autoritatilor despre existenta lor in trafic. Protestul are loc in Piata Universitatii. Participantii și-au așezat bicicletele…

- Proiectul “Oxigen” de acces si circulatie in Bucuresti a fost modificat. Astfel, Primaria Capitalei a decis ca toate mașinile cu norma de poluare sub Euro 5 sa plateasca vigneta. Potrivit proiectului, mașinile Euro 3 și Euro 4 au obligatoriu nevoie de vigneta pentru a circula in centrul Capitalei, indiferent…

- Politistii au verificat sambata o masina aflata in perimetrul Pietei Victoriei, potrivit martorilor din zona, existand suspiciunea ca in vehicul ar exista un dispozitiv exploziv anuntat la numarul unic de urgenta 112. Reprezentantii Politiei Capitalei au precizat ca o persoana a sunat la 112 pentru…

- Ministrul apararii, Gabriel Leș, a fost surprins seara trecuta circuland in Capitala cu motocicleta. Se pare ca este un impatimit al motoarelor, pasiune pe care ar avea-o din tinerețe. Ministrul apararii a paticipat miercuri seara la o emisiune la Antena 3, dupa care a fost surprins pe strazile din…