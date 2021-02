Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 99 de persoane din Bucuresti, Calarasi si Dambovita, printre care si lautari, care ar fi beneficiat ilegal de indemnizatii destinate sprijinirii salariatilor in contextul pandemiei, vor fi audiate intr-un dosar de inselaciune cu un prejudiciu 1,5 milioane de lei.

- Serviciul Investigarea Criminalitatii Economice din Politia Sectorului 1, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, pune in aplicare, joi dimineata, 99 de mandate de aducere, in Bucuresti si in judetele Calarasi si Dambovita, intr-un dosar privind savarsirea unor infractiuni…

- Politisti de la DGPMB - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 1, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, pun in aplicare, marti dimineata, noua mandate de perchezitie domiciliara pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Ilfov si Tulcea. Potrivit unui…

- FOTO, VIDEO| Trei persoane banuite de furtul unei mașini, aduse la IPJ Alba pentru audieri: Prejudiciu de aproape 20.000 de euro In urma perchezitiilor facute de polițiști, miercuri dimineața, in județul Sibiu, la persoane banuite de furtul unui autoturism, trei suspecți au fost aduși astazi la sediu…

- Șase persoane vizate de ancheta polițiștilor din Alba, in dosarul de inșelaciune in care au fost facute percheziții miercuri dimineața, sunt aduse la audieri la sediul Poliției din Alba Iulia. Din primele date ale anchetei, suspecții le-ar fi promis unor cetațeni din județ ca le vor promova imaginea,…

- Pensionari falsi prinsi ca au obtinut credite de peste 2.000.000 de lei Oamenii legii au efectuat 32 de perchezitii domiciliare, la locuințele unor persoane din București și din județele Ilfov, Calarași, Argeș, Dambovița și Prahova. Din cercetari a reieșit ca, incepand cu anul 2016…

