- Este alerta intr-o localitate din judetul Constanta, dupa ce baiat de opt ani a disparut chiar din fata casei. Cand a realizat ca nu-l mai gaseste, tatal a apelat la ajutorul politistilor. Forte impresionante s-au deplasat in zona pentru a-l cauta.

- Momente dramatice la un centrul de plasament din Sectorul 5 al Capitalei. Un copil de 9 ani, cunoscut cu afecțiuni medicale a decedat joi in instituție, iar astazi au apelat 112 pentru constatarea decesului, scrie...

- Judecatorii de la Curtea de Apel Suceava au dat sentinta finala in cazul unui groaznic accident rutier in urma caruia a murit un copil in varsta de 13 ani, lovit de o mașina in timp ce se deplasa regulamentar, pe trotuar. Autorul accidentului, Ionut Șulai, din Galanești, a provocat ...

- Actrita americana Angelina Jolie mai adopta un copil. Va fi al șaptelea in familia vedetei, care are 3 copii naturali cu fostul sot, Brad Pitt, si 3 adoptati. Potrivit apropiaților, Jolie vrea sa adopte un baiat in urmatoarele luni.

- Un accident devastator a socat intreaga Romanie. Mario Iorgulescu, fiul presedintelui ligii profesioniste de fotbal, se afla la volanul unui bolid de lux, recent achizitionat, in valoare de 300.000 de dolari, cand a intrat pe contrasens si a izbit, din plin, o masina care circula regulamentar.

- O noua pista uluitoare apare in cazul dispariției Luizei Melencu, fata despre care unele voci susțin ca ar fi fost ucisa de Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal devenit peste noapte cel mai detestat personaj din Romania.

- Doua fete cu varste de 12 și 14 ani din localitatea Giurcani, comuna vasluiana Giurcani au fost luate din familia maternala care le creștea in urma suspiciunii ca cea mai mica ar fi fost violata de asistentul maternal. Fata de 12 ani se afla in familia respectiva de 7 ani, iar cea de 14 ani, de la naștere.…

- Un baietel de 5 ani din Galati a fost luat din grija strabunicii, dupa ce vecinii au reclamat ca este crescut in conditii mizere, are capuse in cap si abia vorbeste. Strabunica neaga acuzatiile si spune ca, dimpotriva, baietelul este vesel, informeaza Mediafax. O femeie de 82 de ani din Galati este…