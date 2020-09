Doru Novăcescu: Există șanse reale pentru revigorarea turismului din Oravița! ADVERTORIAL. Cea mai veche gara din țara. Cea mai veche ruta de cale ferata din Romania. Cel mai vechi teatru și cea mai veche farmacie montanistica a țarii noastre. Ce a facut actuala administrație locala pentru promovarea și dezvoltarea acestor bijuterii? Vorbe, promisiuni… Și atat, din nefericire! Candidatul PNL la Primaria Orașului Oravița – Doru Novacescu propune o alta abordare, mai realista, in pas cu vremurile și expansiunea intra-europeana pentru promovarea turismului in zona. Prima neplacere de care se lovesc turiștii, atat romani cat și straini, e lipsa informațiilor la fața locului,… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

- Teatrul Vechi din Oravita, care poarta numele lui Mihai Eminescu, se afla in plin proces de reabilitare. Conform proiectului, se executa lucrari de restaurare, conservare, dotare a teatrului si amenajarea peisagistica a parcului adiacent.

