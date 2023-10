Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea PNL a anunțat, luni, care sunt propunerile pentru șefia a doua instituții importante: Lucian Heiuș – vicepreședinte la Curtea de Conturi și Pavel Popescu – vicepreședinte la ANCOM. Anunțul a venit din partea lui Rareș Bogdan dupa ședința conducerii PNL. Marți, 10 octombrie, Camera Deputatilor…

- Eurodeputatul Rares Bogdan a anuntat, luni, ca Pavel Popescu este propunerea PNL pentru functia de vicepresedinte al Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) si Lucian Heius pentru cea de vicepresedinte al Curtii de Conturi. Totodata, Stefania Ferencz este propunerea…

- Liderul senatorilor UDMR, Cseke Attila, trage un semnal de alarma ca birocratizarea și mania controalelor vor afecta viitorul Romaniei. Romania se afunda in birocrație și in mecanisme de control. Dupa ce ca totul se mișca foarte greu, și suntem falimentari ca țara, ne pricepe sa ne punem bețe in roate…

- Sindicaliștii de la Curtea de Conturi susțin ca bugetul țarii va fi prejudiciat din cauza unei singure persoane, președintele Mihai Busuioc. Sindicatul National al Auditorilor Publici Externi din Romania il acuza pe președintele Curții de Conturi, Mihai Busuioc, ca a blocat timp de mai mulți ani acordarea…

- Beneficiarii pensiei de serviciu au fost in iulie, in numar de 10.310, cu 28 mai mulți fața de luna iunie. Cei mai mulți au fost beneficiari au fost cei ai legi care privește statutul de procurori și judecatori. Beneficiarii legii 303/2004 au fost in numar de 5.309, iar media pensiei se serviciu a fost…

- Dupa ce Curtea de Conturi a susținut, in urma unui audit, ca in ultimii 20 de ani, Strategia naționala pentru combaterea deșertificarii, degradarii terenurilor a fost implementata de catre Ministerul Agriculturii intr-o masura redusa, ministerul reacționeaza: Romania are o strategie.Conform Ministerului…

- Cele doua tematici ale evenimentului au fost alese de comun acord Curtea de Conturi a Romaniei impreuna cu conducerea Curtii de Conturi a Frantei, in ideea de a dezvolta dupa pandemie o discutie pe tema obiectivelor de dezvoltare durabila, de a avea o serie de schimburi de bune practice intre cele doua…