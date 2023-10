Stiri pe aceeasi tema

- Dorin Lazar Maior, fost deputat si fost lider al unor asociatii de revolutionari, a fost adus de la Roma sub escorta Politiei, pentru a executa o condamnare primita intr-un dosar in care a fost acuzat de cumparare de influenta. El a fost condamnat definitiv, pe 11 noiembrie 2013, la o pedeapsa de 7…

- Potrivit unui anunț al Poliției Romane, luni, 2 octombrie 2023, o escorta formata din ofițeri din cadrul Centrului de Cooperare Polițieneasca Internaționala al IGPR urmeaza sa preia, din Roma, Italia, un barbat de 63 de ani. Este vorba chiar de fostul lider al revoluționarilor brașoveni, Maior Lazar…

- Procurorii DNA Brasov l-au trimis in judecata in iunie 2016 pe Dorin Lazar Maior, fost deputat si fost lider al revolutionarilor brasoveni, pentru cumparare de influenta si complicitate la aceasta infractiune, la data faptelor fiind condamnat definitiv in alta cauza, pentru santaj.Dorin Lazar Maior…