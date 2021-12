Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Dorin Cocoș a fost condamnat miercuri de Tribunalul Bucuresti la un an inchisoare pentru spalare de bani, pentru ca ar fi ascuns, printr-un contract fictiv de imprumut, o parte din cei 9 milioane de euro primiti ca mita in dosarul Microsoft. Potrivit deciziei instantei, Dorin Cocos a…

- Omul de afaceri Dorin Cocos, fostul sot al Elenei Udrea, a fost gasit vinovat de Tribunalul Bucuresti pentru spalare de bani, potrivit deciziei de miercuri a instantei. Decizia nu e definitiva si nu presupune executarea vreunei zile de inchisoare de catre Dorin Cocos. Instanta a luat mai multe decizii…

- Tribunalul București l-a condamnat miercuri, 29 decembrie, pe omul de afaceri Dorin Cocoș la o pedeapsa de un an de inchisoare pentru spalare de bani, pentru ca ar fi ascuns o parte o parte din cei 9 milioane de euro primiti ca mita in dosarul Microsoft, informeaza Agerpres.Potrivit portalului instanțelor…

- Decizie DEFINITIVA a ICCJ: Avocatul Robert Roșu, condamnat in dosarul Ferma Baneasa, va fi ACHITAT și ELIBERAT din inchisoare Decizie DEFINITIVA a ICCJ: Avocatul Robert Roșu, condamnat in dosarul Ferma Baneasa, va fi ACHITAT și ELIBERAT din inchisoare In cursul zilei de marți, 23 noiembrie, Inalta Curte…

- Fostul senator Dan Sova a fost condamnat la 4 ani de inchisoare pentru trafic de influenta in dosarul CET Govora, de Curtea de Apel Bucuresti, decizia nefiind definitiva. De asemenea, ii va fi confiscata suma de 100.000 de euro pe care ar fi primit-o in urma exercitarii traficului de influenta. "In…

- Fostul senator Dan Sova a fost condamnat miercuri de Curtea de Apel Bucuresti la patru inchisoare cu executare pentru trafic de influenta in dosarul “CET Govora”. De asemenea, fostul director al CET Govora Mihai Balan a primit trei ani de inchisoare cu executare pentru abuz in serviciu. Este vorba despre…

- Fostul senator Dan Sova a fost condamnat, miercuri, de Curtea de Apel Bucuresti la patru inchisoare cu executare pentru trafic de influenta in dosarul „CET Govora”. Decizia nu este definitiva și poate fi atacata cu apel, potrivit Agerpres.De asemenea, fostul director al CET Govora Mihai Balan a primit…

- Fostul senator Dan Sova a fost condamnat miercuri de Curtea de Apel Bucuresti la patru inchisoare cu executare pentru trafic de influenta in dosarul “CET Govora”. De asemenea, fostul director al CET Govora Mihai Balan a primit trei ani de inchisoare cu executare pentru abuz in serviciu. Este vorba despre…